Nejkrásnější rok! Hvězda Osady Petra Nesvačilová se výjimečně pochlubila svou roční dcerkou

Petra Nesvačilová v Osadě hraje Helenu. Michaela Feuereislová

Zrzavá herečka je hvězdou už ve druhé řadě úspěšného seriálu Osada, ve kterém hraje divošku Helenu Rubalovou, partnerku Radka Holuba. A těhotná byla právě i během natáčení díla. Objemnější pupík maskovala volným oblečením.

Dle jejích slov se se svým sladkým tajemstvím svěřila režisérovi Radku Bajgarovi až ve čtvrtém měsíci, její seriálový protějšek prý ale také trochu přibral, a tak k sobě pěkně šli. Na veřejnosti prasklo její těhotenství na loňském festivalu v Karlových Varech, kde břicho schovávala pod šaty.

Narození dcery Jasmíny Rikky Vápeníkové pak oznámila na sociální síti společně se snímkem ručičky, od té doby fanoušci holčičku neměli šanci vidět. Herečka se ostatně téměř neukazuje ani se svým partnerem Tomášem, ráda si prý nechává věci ze soukromí jen pro sebe. První narozeniny dcerky se ale se světem rozhodla sdílet pomocí fotografie, na které Petra leží na zemi a Jasmína Rikka leží na jejím hrudníku.

„Nejkrásnější rok! Přesně před rokem ses mi narodila z pupíku, byla to jízda a já se stala tvojí maminkou. Děkuji Ti za to, lásko moje, že jsem se mohla stát tvojí mámou. Ty naše úžasná holčičko, máš dneska narozeniny! 1 rok, je to nejkrásnější rok všech roků… Jsi naše největší láska, nekonečná, lovjů,“ napsala Petra své velké vyznání ke snímku. A samozřejmě hned obdržela mnoho přání k narozeninám od svých fanoušků, ke kterým se samozřejmě připojujeme. ■