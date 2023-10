Stará láska nerezaví. Kočendovou na Kanárech překvapil její ex! Po vypadnutí z Love Islandu si užívají společnou dovolenou

Natálie Kočendová a David Vitásek Michaela Feuereislová

"Venku po rozchodu jsem si to neuvědomovala a nevzpomínala jsem na hezké chvíle, co jsme spolu zažili. Tady mám spoustu času přemýšlet, vidím nás všude, tak mi to asi všechno došlo. Kamkoli jdeme, co děláme, vidím nás s Davidem. Padá to na mě. Poslední dvě noci se mi o něm zdá. Teď v sobotu bychom měli první výročí," řekla Natálie ve vile Venis a Rachel.

To ještě netušila, jaké překvapení na ni čeká. Na Kanárské ostrovy totiž David Vitásek přiletěl. Sám to sdílel na sociální síti, natáčel pohled na vilu Love Islandu. Skoro to vypadalo, že Nova chystá další překvapení a David ve vile Natálii překvapí.

"S Davidem Vitáskem se v třetí řadě Love Islandu nepočítá. Do vily nenastoupí. Je na soukromé dovolené," řekl Super.cz mluvčí reality show Dan Maršalík.

Kočendová ve čtvrtek z reality show vypadla, vyloučili ji ostatní účastníci vily poté, co ji a Matěje označili za nejslabší pár.

Zatímco ostatní vypadlíci už opustili Kanárské ostrovy, Kočendová podle našich informací na ostrově zůstala. A to právě s Vitáskem, který na ni trpělivě čekal. Uvidíme, zda se modelka vrátí domů se staronovou láskou a prvního výročí vztahu se přece jen dočká. ■