Tereza Černochová je už rok zamilovaná: Zpěvačka promluvila o dceři i plánech a vzpomínala na tátu Karla Černocha (✝64)

"Už vás můžu pozvat jen na jeden koncert, který je v Praze 1. listopadu, protože ten další, brněnský, je vyprodaný. Mám z toho krásný dojemný pocit, že se to podařilo a všichni jsme do toho šli s velkou láskou k tátovi a z celého večera je to cítit. Jsem hluboce dojatá a měla jsem blažený pocit, že dělám něco, co má smysl a zasloužil si to. Je to důstojné připomenutí jeho památky," domnívá se Tereza.

A její nejsilnější vzpomínky na tátu? "To se nedá říct. Začíná to chvílemi v dětství, kdy ho člověk začne registrovat jako tátu, a končí to tou nejsmutnější věcí, kdy ho vidíte, že odchází, život už je doslova pryč a tělo už je jen schránka," svěřila se.

I její devítiletá dcera Laura prý dědečkovy písničky poslouchá. "Myslím, že má v sobě přirozenou lehkou lítost, že ho nepoznala," řekla nám Tereza, která na dceři pozoruje i hudební talent. "Je to nepřehlédnutelné. Něco v sobě má, nikdo ji k ničemu nenutí, ani mě táta nenutil, ale určitě je prostoupená tím uměleckým odvětvím," míní.

Sama sice vydala v září novou desku, ale turné k ní nemá v plánu. Po koncertech na otcovu památku se bude soustředit na vystoupení s kapelou Monkey Business, která také vydala desku, celou v češtině.

A abychom rozhovor nezakončili jen prací, zajímalo nás, jak to má Tereza s láskou. Při posledním rozhovoru téměř přesně před rokem nám totiž svěřila, že po dlouhé době někoho potkala. "O svém soukromí jsem nikdy moc nemluvila, ale můžu vás ujistit slovy jedné písničky. Žár trvá," prozradila. ■