Středoevropští filmaři a světové celebrity míří do Prahy

Do české metropole se chystají hollywoodské hvězdy, významní evropští tvůrci a producenti. Praha se od 6. 11. stane centrem středoevropského kulturního dění. Desátý ročník soutěžního festivalu 3Kino FilmFest - oči střední Evropy.

Divákům organizátoři slibují nejen jedinečné filmové zážitky, ale i neopakovatelná osobní setkání s výraznými uměleckými osobnostmi a rodinnou atmosféru, která festival již od samého počátku provází.

KDY: 6. - 11. listopadu 2023

KDE: soutěžní část v kinosálech Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze (lokace ZDE ) doprovodný program v 3Kino Art Pasáži, Vodičkova 30, Praha 1 (lokace ZDE )

Bratři. Filmové zpracování příběhu odbojové skupině bratrů Josefa a Ctirada Mašínových.

Krátce o letošním ročníku

● Více než dvě desítky žhavých filmových novinek z Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky v soutěžní části.

● Doprovodný program doslova šitý na míru všem kulturním nadšencům. Filmové snímky, které divákům připomenou nedávnou minulost, reflektují aktuální události, odhalují válečné běsy a ukazují teroristické agresory.

● Legendární režisér Krzysztof Zanussi, slovenská herečka maďarského původu Judit Bárdos Pecháček a umělecký šéf Městských divadel pražských režisér Michal Dočekal v porotě.

● Detailní program 3Kino FilmFest 2023 ZDE.

„Označte si v kalendáři týden od 6. do 11. listopadu a připravte se na dny plné emocí, hvězd a nových objevů. 3Kino FilmFest 2023 vás nejen nadchne, ale zanechá ve vás i nezapomenutelné dojmy a doslova vás vtáhne do světa středoevropského filmu a umění,“ říká ambasadorka festivalu, šansoniérka a herečka Renata Drössler.

Někde ji chtěli zakázat, jinde sbírala ceny. Hranice od režisérky Agnieszky Holland.

Středoevropský film dobývá svět

Organizátoři upozorňují, že 3Kino FilmFest slavnostně otevře distribuční premiéra snímku JAGNA (Chłopi), který byl před několika málo dny nominován na Oscara ( ZDE a ZDE ). Jedná se o novinku režisérského dua Doroty Kobiely Welchman a Hugha Welchmana. která je vytvořena jedinečnou technikou animované malby. “Přijďte objevit rozmanitost a pestrost, kterou film a umění z tohoto regionu nabízí. Do Prahy se nám letos podařilo přivést to nejlepší, co ve středoevropské filmové dílně v poslední době vzniklo. Snímky o skutečných událostech, sociální dramata i umělecké poklady, které vám možná až dosud unikaly," doplňuje za organizátory Vavřinec Menšl.

Jagna. Film vytvořený unikátní technikou animované malby již získal nominaci na Oscara.

Žijí na opačných stranách železné opony, přesto je něco spojuje. Doppelganger - žhavá novinka Jana Holoubka.

FOTO: 3kino ■