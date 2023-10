Emily Ratajkowski oznámila fanouškům, že pracuje z postele, a svlékla se do naha. „Je to jak na OnlyFans,“ píší lidé

Emily Ratajkowski Foto: ČTK / AP / Evan Agostini

Zdá se, že čím zahalenější je Emily Ratajkowski venku, tím víc toho odkládá doma. Zatímco nedávno ji fotografové načapali v ulicích New Yorku v oversize červených minišatech, ve kterých ukázala sotva kolínka, doma si nechala vyfotit sérii snímků v posteli, a to bez jakéhokoliv oblečení. „Práce z postele“ napsala modelka k fotkám. Na jedné z nich si například ňadra zakryla jen rukama a do objektivu se podívala tak, jako by zrovna čekala na svého milého, na jiné fotce zůstal pohled stejný, tentokrát ale Emily odhalila velkou část svého těla, intimní místa pak zakryla peřinou. A samozřejmě nezapomněla ukázat ani své vypracované břicho.

Emily a její home office - pro zhlédnutí všech fotek je potřeba posunout šipkou doprava.

Fanoušci svou ikonu v komentářích samozřejmě chválí, najdou se ale i tací, kterým už takové odhalování připadá na sociální síti už přes čáru. „Vypadá to jako živý přenos pro OnlyFans,“ píše například jeden. Další se pozastavují nad tím, že modelka v minulosti mluvila o tom, že se stala terčem sexualizace. „Muži jsou ten problém, oni vás sexualizují. Zcela jistě ten problém není ve vás nebo v ostatních ženách. Jen v mužích,“ píše komentující ironicky. „Prodává své tělo za peníze a přitom chce, aby ji brali vážně. Ach, je roztomilá,“ píše další. Topmodelka si ale nejspíš z takových komentářů jako obvykle těžkou hlavu dělat nebude a dál bude žít svým životem, kdy rozděluje svůj čas mezi modeling, starání se o synka, focení nahých fotek, natáčení podcastu a práci na své značce plavek. Pro muže tak nejspíš v jejím životě stále ještě není prostor. ■