Herec Jan Nedbal skončil o berlích: Nešťastně upadl na schodech a ošklivě si poranil nohu

Jan Nedbal si poranil nohu. Foto: Super.cz/Herminapress

Jednou z hvězd nového snímku Bratři je sympatický herec Jan Nedbal (33). Do kina na tiskovou konferenci filmu Tomáše Mašína dorazil představitel Ctirada Mašína o berlích, a to kvůli zraněné noze.

Nehoda se herci nepřihodila na filmovém place, ale nešťastnou náhodou upadl u sebe v domě na schodech. Stačilo, aby chvilku věnoval větší pozornost svému telefonu, a zlomenina nártních kůstek byla na světě. Do kina tak musel herec přijít s berlemi. Při focení s kolegy je sice na moment odložil. Ve snímku se objeví po boku Tatiany Dykové, která ztvárnila jeho matku, nebo Oskara Hese, který si zahrál Josefa Mašína.

Role jednoho z bratrů Mašínů byla pro herce náročná a předcházela jí fyzická příprava, do které dal Jan Nedbal, co se dalo. „Nejdřív jsme hodně cvičili, abychom měli co největší základ a nějakou svalovou hmotu, takže jsem skončil na 71 kg a pak jsem měl dva měsíce, to jsem hubnul a shodil jsem 10 kg a myslím si, že ten váhový skok je na kameře obrovsky vidět,“ svěřil se k natáčení herec. ■