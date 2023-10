Bývalá milenka Karlose Vémoly už se pořádně zakulatila: Pornoherečka Rika Fane se chlubí těhotenským bříškem

Rika Fane se pochlubila rostoucím bříškem. Foto: archiv R. Fane

Je to pár měsíců, co bývalá milenka Karlose Vémoly překvapila informací, že je těhotná. Pornoherečka Rika Fane čeká ve svých devatenácti letech prvního potomka. Na miminko se těší s kolegou z branže.

Drobná blondýnka hned poté, co se dozvěděla, že je v požehnaném stavu, ukončila svou kariéru ve filmech pro dospělé. Miminko bylo plánované. „Snažili jsme se o miminko nějakou dobu. Brzy to vyšlo. Momentálně jsem ve 3. měsíci těhotenství a užíváme si to,“ řekla Super.cz v červnu Rika Fane, kterou požádal její přítel Stanislav o ruku letos v únoru, a to během romantického výletu v Paříži.

Bývalá hvězda filmů pro dospělé, kterou si mnozí pamatují ze soutěže SuperStar, kde vystupovala pod svým oficiálním jménem Hana Džurbanová, už své těhotenství jen tak neschová. Rika Fane se v černých obepnutých šatech zvěčnila před zrcadlem a vystavila své rostoucí bříško. ■