Kontroverzní bijec Grznár: Dcery miluju, ale jsem na ně strašně tvrdý. Je chyba, když se rodiče dětem příliš věnují

„Kamera ve mně spouští nějaký hnací motor. V reálu je to se mnou podobné, kdo mě zná, tak ví, že jsem hodně hovorný a společenský. Problém je, že mě málokdo pochopí, kolikrát se mi stává, že rychleji mluvím, než přemýšlím a naopak,“ svěřil se Filip Grznár pro Super.cz se slovy, že už přesto není tak přímý, jak před lety.

"Kdybych dneska vystupoval jako dřív, tak mě pomalu zavřou. Měl jsem několik soudních sporů kvůli videím, ve kterých jsem něco řekl. Když se na to podívám, tak mi to přijde tak absurdní, že tě někdo soudí za to, když něco takhle řekneš,“ vysvětlil bijec organizace Clash of the Stars, který si už velmi střeží i svůj osobní život.

"Je to záměr, byly doby, kdy jsem hodně rozkrýval karty svého soukromí. Dnes to nedělám, protože se mi to xkrát vymstilo. Už si dnes ani nechci připadat jako celebrita, spíš se soustředím na podnikání než na showbyznys. Za ta léta se mi to více méně zhnusilo. Dřív jsem tím žil, dneska už se snažím všechno tlačit dolů a snažit se tvářit jako normální člověk,“ podotkl.

Filip Grznár je také otcem dvou dcer. Zejména ta starší si uvědomuje, jak známý její tatínek je. „Starší dcera se s tím setká ve škole, ale minimálně. Drží si odstup od dotazů a neprožívá to. Když ji jdu vyzvednout, tak se se mnou chtějí její spolužáci fotit, což je hrozně pěkné,“ svěřil se i s tím, že se ve svých očích vidí jako ne zcela ukázkový otec.

„Já jsem z mého pohledu docela špatný táta, s dcerami se vídám pravidelně, strašně je miluji, ale jsem na ně strašně tvrdý. Čím víc se rodiče s dětmi ‚mazlí‘, tím víc se s nimi pak nemazlí život. Já jsem vyrůstal v relativně tvrdém rodinném prostředí. Rodiče se se mnou nemazlili a vím, že to na mě zafungovalo v pozitivním slova smyslu. Kdyby se mě někdo zeptal, co bych změnil na přístupu mých rodičů, tak by to nebylo nic, možná, že by na mě měli být ještě tvrdší. A to mě řezali, jak psa. Myslím si, že je dneska obrovský trend a chyba, že se rodiče dětem strašně věnují, ony to nepotřebují. Já jsem vyrostl sám a je ze mě úspěšný a slušný člověk,“ dodal známý sportovec. ■