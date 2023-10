Mlátit lidi za peníze je úžasná věc: Kontroverzní Filip Grznár se poprvé utká o titul

Kontroverzní bijec a bývalý kulturista Filip Grznár byl hostem pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Bývalý kulturista Filip Grznár je jednou z hlavních tváří organizace Clash of the Stars, kde ho čeká už pátý zápas a rovnou titulový.

„Je to pro mě nový impuls a těším se na to. Vrcholovému sportu se věnuji už 20 let. Předtím kulturistice, teď bojovým sportům. Už je to pro mě taková rutina, proto se na tento turnaj těším,“ svěřil se Grznár v pořadu Superchat.

Jeho soupeřem je influencer Lukáš Tůma, se kterým se mu do zápasu původně vůbec nechtělo. „Luktuma je kamarád. Nechtěli jsme spolu zápasit, vedení Clash of the Stars nám řeklo, že buď půjdeme spolu, nebo titulák dostane někdo jiný, tak jsme kývli,“ řekl se slovy, že v tomto případě proběhne zápas bez kontroverzních výroků a hádek, které jsou v této organizaci doslova na denním pořádku.

Grznára a Luktumu od sebe dělí výrazný výškový rozdíl, avšak ani ten nevidí Grznár jako nevýhodu. „Jsem těžká váha, na vysoké kluky jsem zvyklý. Není to nic, co by mi nějak měnilo přípravu. Je to moje běžná rutina a vím, jak s tím pracovat,“ vysvětlil s tím, že vnímá jako výhodu i požadovanou váhu, kterou si ovšem udržuje i v běžném životě.

„Já byl vždy zastáncem nízkých sacharidů, takové polodiety, je to zdravější. Já chci být všeobecně zdravý, a ne oteklý a s vysokým tlakem, jak většina národa. Jsem zvyklý na zdravou stravu, takže s váhou problém nemám. Jdu do zápasu se stejnou váhou, se kterou se připravuji a o to to pro mě bude jednodušší,“ podotkl Filip Grznár, který v minulosti získal spoustu úspěchů v profesionální kulturistice. Tu po deseti letech pověsil na hřebík a začal se věnovat bojovým sportům.

„Mě to zápasení baví, dělám to rád, protože mlátit lidi za peníze je úžasná věc. To ať si o mně myslí, kdo chce, co chce. Dělám, co mě baví a co chci. Proto je to pro mě strašně přirozené a do těch zápasů se těším. Trénuji už pár let, přijde mi to jako takové vyvrcholení té snahy, což je příjemné,“ dodal Filip Grznár. ■