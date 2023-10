Kvůli operaci prstů synovi (2) zpěvačky vyřízli kus kůže z bříška: Na nohou mu srůsty nechají

Syn Veroniky Stýblové se narodil se srostlými prsty na rukou i nohou . Super.cz

"Zrovna jsme byli na kontrole, krásně se to všechno hojí a už máme domácí péči. S manželem ošetřujeme Sebíkovi ruce, než vypadají stehy. Funkce by měla být zachovaná, protože šlo jen o blanité spojení prstů, takže se to nastavovalo kůží z bříška. Samozřejmě budeme rehabilitovat a ty prstíky procvičovat. Zatím se ale Sebíkovi moc nechce, protože je to nepříjemné a bolestivé, ale postupem času to bude v pohodě," věří Veronika.

Operace by možná nebyla úplně nutná, ale Veronice ji u Sebíka lékaři doporučili a ona s nimi nakonec souhlasila, i když by se Sebastianovi asi lépe plavalo. "Uvažovali jsme nad tím, ale byla nám řečena spousta argumentů. Kdyby chtěl být třeba klavíristou, tak by nemohl. A asi by měl problémy i s jinou činností vyžadující drobnou motoriku. I když je fakt, že mu srostlé prsty nepřekážely, naučil se s nimi naprosto perfektně fungovat a teď se bude muset naučit fungovat s pěti prsty," objasnila.

Anomálie, s níž se Sebastian narodil, je genetická a je častější, než když se lidé narodí třeba s jedním prstem navíc. "Moje maminka a její bratr, dvojče, mají srostlé prsty na nohou. Sebík byl první v rodině, který to měl i na rukou. Má srostlé i prsty na nohou, ale tam se to standardně neoperuje. Takže ploutvičky na nohou mu zůstanou," uzavřela. ■