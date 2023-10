Fiasko Michala Nesvadby: O drahé lístky na jeho show v O2 areně nebyl zájem, musel ji zrušit

Velkolepá show Michala Nesvadby z Kouzelné školky byla zrušena. Foto: Super.cz/Herminapress

„Asi mě nikdo nechce vidět tak, jak mě vidí teď - že se neusmívám. Můj poslední příběh, který se měl konat v O2 areně na rozloučenou s Michalem, na kterém vyrostli všichni, kteří milovali Kouzelnou školku, je zrušený. Dohodli jsme se tak s Leošem Marešem. Já se vám všem chci omluvit, ale věřím v nějakou naději, že se zase za chvíli vrátí na moji tvář úsměv a že se uvidíme. Děkuji za pochopení,“ svěřil se Michal Nesvadba na sociálních sítích.

Podobné prohlášení vydal také Leoš Mareš, který pomáhal s propagací show. Důvodem zrušení show byl malý zájem o lístky, kvůli kterému by se událost neufinancovala.

„Měl jsem telefonát s Michalem Nesvadbou z Floridy, kam odletěl. Informoval mě o tom, že chce zrušit vánoční akci, kterou jsme společně připravovali v O2 areně. Je mi to moc líto, ale jeho rozhodnutí samozřejmě respektuji. Michal mě před rokem oslovil, že má připraveného něco velikého, zda bych mu s tím pomohl. Já jsem velmi rád přislíbil účast, protože Michala celoživotně miluju,“ vysvětlil Leoš Mareš na Instagramu.

„Co se stalo? Neprodalo se dost vstupenek, což je samozřejmě věc, která se děje. Za současných okolností je to neufinancovatelné, protože je ta show velkorozpočtová a zájem o ni mnohem menší, než jsme čekali. Mně osobně je to velmi líto, Michalovi určitě také. Budu se těšit třeba někdy jindy na akcích Michala Nesvadby, které jsou po celé České republice. Michale, děkuji za tu příležitost a věřím, že to vyjde třeba příště,“ dodal Leoš Mareš.

Prohlášení o zrušení akce vydala i O2 arena s tím, že vstupné za zakoupené lístky bude vráceno a proces vrácení začne okamžitě.

Mareš se stejně jako Michal Nesvadba už před časem setkal i s kritikou, že jsou vstupenky na akci příliš drahé. Nejlevnější vstupenka pro dospělého byla za 990 korun a pro dítě za 690 korun. VIP vstupenky za pět tisíc pak nadzvedly ze židlí mnoho rodičů. ■