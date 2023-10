Zemřela hvězda legendární série Rocky. Herec před lety navštívil i festival v Karlových Varech

Burt Young se Sylvestrem Stallonem v roce 2021 Profimedia.cz

Kdo by si nepamatoval Paulieho, který zpočátku příliš nepřál lásce své sestry Adrian, do které se zamiloval právě Rocky Balboa. Sympaťák Burt Young se objevil dokonce v šesti filmech série a k boxu měl blízko i ve skutečnosti. Věnoval se mu dokonce několik let a v charitativním zápasu se postavil i proti slavnému Muhammadu Alimu. Herectví Burt studoval v době, kdy se živil třeba jako instalatér nebo prodavač koberců.

Jako Paulie se sice vryl do divácké paměti, Burt Young se ale objevil i v mnoha dalších filmech jako například Amityville: Počátek, Transamerika, Poslední útěk do Brooklynu nebo Čínská čtvrť. Díky italské krvi po matce se vždy hodil hlavně pro role mužů, kteří nestojí na té správné straně zákona. Burt si ale v životě vyzkoušel i další profese kromě té herecké, byl provozovatelem restaurace, řidičem náklaďáku a také divadelním režisérem a scenáristou.

V roce 2011 navštívil i Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. „Oh, Vary jako město jsou opravdu nádherné. Připomínají mi Disneyland. Lidé jsou krásní, milí a pohostinní. Prostředí skvostné. Jinak jsem u vás úplně poprvé,“ sdělil tehdy pro novinky.cz. V roce 2017 navštívil i Prahu, když přijel na premiéru muzikálu Rocky.

Své poslední sbohem dal herci prostřednictvím sociální sítě jeho slavný kolega Sylvester Stallone. „Mému drahému příteli Burtu Youngovi. Byl jsi neskutečný muž a umělec a svět tě bude moc postrádat. Odpočívej v pokoji.“ ■