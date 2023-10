Má Liz Hurley smlouvu s ďáblem? V plavkách vypadá stejně dokonale jako před 23 lety v kultovní komedii

Liz Hurley nepřestává udivovat svou figurou... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Elizabeth Hurley (58) zase jednou zvedla tep svým obdivovatelům na Instagramu, když se s nimi podělila o záběry z focení své nové řady plavek. Herečka, které jako by se stárnutí vůbec netýkalo, zvolila z kolekce jednodílné fuchsiové plavky, v nichž svůdně pózovala v bazénu.

Liz ví, že její tělo představuje tu nejlepší možnou reklamu, a tak do role modelky svých produktů obsazuje zásadně sebe. A asi není třeba podotýkat, že hvězda série Austin Powers či Smlouvy s ďáblem ani dva roky před šedesátkou nezklamala. Nebála se zároveň smočit vlasy a nechat tak naplno vyniknout svou tvář i tělo. Vystačila si pouze s make-upem a od produktu neodpoutávala pozornost ani žádnými šperky.

Pokud vás zajímá, kolik si herečka za takový kousek nazvaný Candace účtuje, věřte, že si zájemci musí přichystat 144 liber, tedy něco málo přes čtyři tisíce korun, aby se ve stejném modelu jako Liz mohli blýsknout na pláži.

Rodilá Angličanka z Hampshire, jež proslula vztahem s Hughem Grantem, s nímž žila třináct let až do roku 2000, ale rozhodně nepolevuje ani coby herečka. Letos se objevila například v hlavní roli hororu The Piper, ale jinak přesedlala spíš na seriály. Hlavní postavu královny Heleny ztvárnila v Královské rodině z dílny Netflixu. Nechyběla ani v seriálu Runaways. ■