Matka utrácí 28 tisíc korun měsíčně za luxusní výbavu pro syna a lidé ji hejtují: Jenom mi závidí, říká

Jodie Weston Profimedia.cz

Jodie Weston je svobodnou mámou z Londýna. A jako každá máma chce pro své dítě to nejlepší. A ročnímu synkovi dopřává, jen co je pravda... Za luxusní věci, hračky a výlety pro něj utrácí měsíčně přes 28 tisíc korun. A lidé ji kvůli tomu dost často trollí.

Jodie se proslavila v pořadu Rich Kids Go Skint, živí jako DJka a na Instagramu má stovky tisíc sledujících.

Tam se také chlubí, kolik za věci pro syna utrácí. K prvním narozeninám mu například dopřála výlet do pařížského Disneylandu, který vyšel na necelých 200 tisíc korun.

Ačkoliv ji ostatní maminky dost hejtují, Jodie si myslí, že z nich mluví závist. „Když na to mám, proč to neukázat,“ nechala se slyšet.

„Syn je moje jediné dítě, takže si to chci užít a mít na to hezké vzpomínky,“ dodala s tím, že ačkoliv to nevypadá, je s penězi opatrná. Dává si prý pozor, za co utrácí, a nikdy nejde do minusu.

„Věřím, že by lidé měli žít tak, jak je to činí šťastnými, ne se snažit zapadnout do nějakých sociálních norem,“ odráží kritiky, co se divili, že vzala syna do Disneylandu.

„Nikdy jsem nechtěla žít normální život, můj syn si to užívá, a to je pro mě hlavní,“ je nekompromisní.

Ostatní maminky ji nicméně odsuzují. Už to, že je matka a zároveň DJka, je mnohým trnem v oku. Když k tomu připojíte její životní styl, je vymalováno. Na druhou stranu ji ovšem někteří i chválí.

„Některé maminky mi píšou, že by si přály vypadat jako já, ale závist je velká věc. Některé ženy vás dokonce odsuzují za to, že pracujete, když máte dítě. Ale já potřebuji vydělávat, abych synovi zajistila budoucnost,“ popsala Jodie.

Kromě luxusních výletů do evropských metropolí kupuje chlapci oblečení od módních návrhářů jako Armani nebo Ralph Lauren. A potrpí si i na luxusní hračky nebo jídlo. To nakupuje výhradně ve vybraných obchodech s lahůdkami, v běžném supermarketu byste ji s košíkem nepotkali.

A jaký názor máte na životní styl Jodie vy? Myslíte si, že syna zbytečně rozmazluje, nebo jí fandíte? Hlasujte v naší anketě! ■