Billie Eilish vyděsila fanoušky novou obrovskou kérkou: Jako by jí někdo vrazil nůž do zad, nechápou

Billie Eilish a její novinka... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jednadvacetiletá rodačka z Kalifornie, která je na výsluní už od svých patnácti let, kdy se proslavila hitem Ocean Eyes, se svým 110 milionům fanoušků na Instagramu pochlubila novým přírůstkem do ‚rodiny jejích kérek‘. A mnozí jednoduše nechápou a jsou znechuceni. Smířlivější příznivci se alespoň doptávají, zda ‚to‘ má skutečně takhle vypadat a jestli už je tetování hotové, čímž zřejmě narážejí na mazanice okolo. Nejsou si totiž jistí, zda je součástí tetování, nebo jde pouze o rozmazanou barvu, kterou tatér z její kůže otíral během práce.

Billie to každopádně od lidí na internetu pěkně schytala. „Vypadá to, jako by jí někdo vrazil dýku do zad,“ píše jeden ze čtenářů Daily Mailu a další jsou podobného názoru: „Jako by byla pobodaná,“ či: „Vypadá jako po násilném zločinu, je to hrozné! Jsou ty stěry taky vytetované?“

„Smyk na štěrku,“ přirovnal další, zatímco jiný konstatoval: „Přesně takhle to vypadá, když zkouším rozepsat vyschlou tužku." ■