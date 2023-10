A zase ta bageta… Diváci cupují hvězdnou porotu MasterChefa, mluví o podvodu a zklamání

Fanoušci MasterChefa se opět bouří. Foto: Super.cz/TV Nova

Vítězem bagetové výzvy se stal po náročném boji Kuba. Jeho bageta obsahuje mleté kachní maso, červené zelí, vídeňskou cibulku a švestkovou majonézu.

„Dnešní den byl pro mě absolutně plný emocí, že jsem si mohl zabojovat, a nakonec z toho vznikla moje bageta, která se bude prodávat, to je neskutečné,“ popsal Kuba své pocity hned po výhře.

Avšak v diskuzích už diváci nesdílí pouze radost, ale také zklamání.

„Za mě Kubovi pořád porotci něco radili a mám takový pocit, že bylo předem rozhodnuto, kdo by měl vyhrát. Minimálně výtek k Honzovi, chválení až do nebe a pak to vyhraje Kuba, co plaval celou dobu a sám svůj ‚vlastní‘ a celý recept na pokyny poroty předělá? Nezdálo se vám to taky nějak moc nahrané? Kubovi jsem fandila, ale jsem zklamaná,“ uvedla jedna z divaček. „Mám úplně stejný dojem,“ píší fanoušci.

„Tento rok absolutně nejhorší řada. Nemá to duši, to se nedá srovnávat s minulými ročníky. Kromě porotců tam není nikdo a nic, co by stálo za sledování,“ uvedl pravidelný divák.

„Téhle výzvy se měli zúčastnit všichni. Celý recept mu nadiktovali porotci a měl vyhrát Honza! Sorry, ale já několik let sleduji amerického MasterChefa a tohle by se tam nikdy nestalo,“ podotkl další.

K několika nepřejícným komentářům se v diskuzích vyjádřil i sám Kuba.

„Každý den není posvícení a bageta mi dala pěkně zabrat. Myslím si, že porota radí všem stejně a každý si z toho vezme, co chce, od toho tam je. I když mě spíš trošku rozhodila. Jsme přece jen amatéři, co sem tam potřebují nakopnout, takže se moc omlouvám, jestli jsem celkově někoho zklamal, ale konečná bageta byla vážně skvělá! Budu rád, když jí dáte všichni šanci. Třeba vás mile překvapí. A samozřejmě Honzík měl taky neskutečný dělo, díky,“ uvedl vítěz bagetové výzvy, který se dočkal i velké podpory.

„Za mě zasloužená výhra,“ vzkázal fanoušek. „Přeji mu, ať se dostane do finále a klidně i vyhraje. Fandím a už se těším, až bagetu vyzkouším,“ shodují se lidé. ■