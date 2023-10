Sleepy Bohuš: Sněmovna má po knížeti Schwarzenbergovi dalšího spáče

Bohuslav Svoboda během mimořádné schůze sněmovny v květnu 2022 Foto: Petr Horník, Právo

Pražský primátor Bohuslav Svoboda se dostal do řečí na síti X, kde si z jeho pospávání během pracovní doby dělá šprťouchlata parodický profil Jan Werewolf. Na tom se objevila kolekce fotek, na kterých 79letý primátor a zároveň poslanec za ODS intenzivně pochrupkává.

„Důrazně se ohrazujeme proti tomu, aby se panu Svobodovi přezdívalo Sleepy Bohuš, český Biden nebo princ hajánek. I když to na fotkách zdánlivě vypadá, že velkou část své práce poslance a primátora prospí, ve skutečnosti se jedná o vysokou úroveň politické kontemplace,“ stojí na zmíněném profilu.

A skutečně, i náš archiv disponuje ukázkami Svobodových šlofíků. Svoboda je jako zkušený lékař navyklý na krátké spánky během dlouhých služeb. Jenže pražská radnice nebo sněmovna nejsou čtyřiadvacítky ve špitále.

Známý gynekolog a porodník, ale také mistr republiky v šermu, byl při přebírání metropolitní funkce –⁠ mimochodem už podruhé v životě –⁠ ještě navíc členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, přednostou gynekologicko-porodnické kliniky i šéfem zdravotního výboru. Těchto funkcí se vzdal, ale stejně zůstal unaveným supermanem.

Oficiálně otec pěti dětí, který příští rok oslaví osmdesátiny, má asi funkce rád. Mezi lety 1992 až 1998 byl dokonce prezidentem České lékařské komory a od roku 2003 do roku 2009 působil jako děkan 3. lékařské fakulty UK.

Bohuslav Svoboda tak jde věrně ve šlépějích jiného velkého spáče mezi českými politiky, bývalého ministra zahraničí, senátora a předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga. Toho spolehlivě uspaly dlouhé proslovy. „Nemám rád, když je v místnosti hodně lidí a klesne hladina kyslíku. A také nesnáším, když mi do obličeje svítí žárovka. Přivřu oči a cítím, jak se spánek blíží. Je to vnitřní boj. Klimbám, ale většinou mi nic podstatného neunikne. Je to docela zlomyslná vlastnost. Patrně vrozená,“ vysvětlil v jednom z rozhovorů. ■