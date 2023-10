Do Prahy přijela československá snajperka z bondovky Dech života: Dnes je jí 62 let a vypadá senzačně!

S Timothym Daltonem v bondovce Dech života Profimedia.cz

Jmenuje se d’Abo, Maryam d’Abo! Slavná anglická herečka přijela do Prahy představit výjimečnou výstavu věnovanou Jamesi Bondovi. K filmovému agentovi 007, který láme kordy i dámská srdce, má i po letech velmi silný vztah.

Oči plaché laně, blonďaté mikádo a výraz neviňátka, které to umí s ostrými zbraněmi. Maryam d’Abo ztvárnila v akčním thrilleru Dech života (1987) československou čelistku a zároveň snajperku, která se zamilovala do agenta Jejího Veličenstva. Toho hrál Timothy Dalton. Spolu zažili náročné natáčení při akčních scénách, když třeba museli „lyžovat“ ve futrálu od violoncella.

„Velkou část té scény jsem hrála já sama, žádná dublerka. Filmovali jsme to několik dní, bylo to velmi náročné, protože jsme museli sjet ze svahu dolů, kde stála kamera, ale stále jsme jeli nakřivo, měli jsme tendenci se točit pořád dokola, protože jsme byli různě těžcí,“ zavzpomínala na jednu z klíčových scén.

Kolem byly exploze. Střílelo se. „Moc se mi to nelíbilo. Nebyla jsem z toho nadšená, protože jsme byli příliš blízko. A já mám velmi citlivý sluch,“ svěřila se.

Maryam d’Abo byla před natáčením tak velké role velmi nervózní. Původně měla hrát po boku Pierce Brosnana, ale ten kvůli jinému televiznímu seriálu z natáčení vycouval. Jejím parťákem se nakonec stal zkušený herec s ostrými rysy Timothy Dalton. Film se natáčel převážně ve Vídni. Původně se měla stát dějištěm Bratislava, ale město natáčení odmítlo, přestože mu filmaři za spolupráci nabídli milion dolarů.

Maryam d’Abo vypadá stále nesmírně chic a skvěle. Prozradila, že jí rozhodně nejsou cizí rychlá auta a že si při natáčení bondovky oblíbila arabské plnokrevníky. „Moc se mi líbil jeden kostým, překrásný modrý hedvábný šat, který jsem měla na sobě během scény, kdy nás v poušti unesli mudžáhedíni,“ svěřila se pro Super.cz.

A připustila, že status Bond Girl je něco jako instituce. „S ostatními Bondovými dívkami máme skvělé vztahy. Pojí nás podobná zkušenost, i když nás často dělí dekády. Setkáváme se pravidelně, zasmějeme se, cítíme se spolu dobře,“ řekla herečka s gruzínskými kořeny.

Ve středu přijela do Prahy představit výstavu Bond in Motion, která se bude v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti konat od 9. prosince do konce března 2024. Hlavními lákadly jsou superrychlé a luxusní vozy, v nichž agent 007 naháněl padouchy.

Trailer k bondovce Dech života