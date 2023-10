Tuhle blond zápasnici přezdívají nejvíc sexy boxerka světa. Divíte se?

Ebanie Bridges Profimedia.cz

Promluvila k nim na Instagramu, kde se natočila v průsvitném spodním prádle. Jestli je chtěla nalákat, povedlo se.

Zatímco si sedmatřicetiletá zápasnice dopřála nucenou pauzu, věnovala se právě sociálním sítím, včetně těch s placeným žhavým obsahem, nebo reklamě. Fanoušci ji mohli vidět například vedle hvězdy UFC Conora McGregora, s nímž promovala irský drink.

Ale jak sama přiznala, už se nemůže dočkat, až zase někomu namlátí. „Chci hlavně obhájit svůj pás, protože jsem musela na nějaký čas zastavit. Nemůžu cestovat, nemůžu jet domů za rodinou,“ svěřila sledujícím držitelka ženského titulu IBF v bantamové váze.

Zaneprázdněná je hlavně tréninky, aby byla připravená na příští zápas, což je náročné. Vyzvala na zápas modelku plavek Avril Mathie, rovněž rodačku z Austrálie.

„Bude to zápas, který vzbudí hodně pozornosti. Je to dobrá zápasnice, Australanka a zároveň modelka. Myslím, že do toho půjde s tím, že chce vyhrát, což bude skvělé, vidět dvě ženy, které do toho jdou naplno,“ popsala fanouškům.

Zápas s Mathie je naplánován na 9. prosince a podle mnohých půjde o nejžhavější v historii. Nejen díky zapálení obou dam, ale také proto, že jsou obě velké fešandy. Jak se ostatně můžete přesvědčit v naší galerii. ■