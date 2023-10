Představitelka Ošklivky Katky po letech opět v Ulici: Takhle se Kateřina Janečková změnila

Kateřina Janečková se po letech objeví v Ulici. TV Nova

S návratem Romana Vojtka do seriálu se před kamery vrací i jeho žena. V Ulici se znovu objeví po pěti letech, naposledy to bylo v říjnu 2018.

Kateřina Janečková, která do děje přinese nejednu komplikaci, jak uvádějí tvůrci, se vrací s novým účesem. Během posledních let si nechala odrůst ofinu a má delší vlasy, které nosí v ležérním drdolu. Jak se za dobu, co ji diváci Ulice neviděli, změnila, se podívejte v naší fotogalerii. ■