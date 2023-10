Rodina Carol z Kroku za krokem oslavila její narozeniny 2 dny po její smrti. Nechyběl dort. Manžel nemohl skrýt dojetí

Suzanne Somers zemřela pouhý den před svými narozeninami. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rodina Suzanne Somers, která zemřela pouhý den před svými sedmasedmdesátými narozeninami, se odhodlala ke kroku, který by možná pro spoustu lidí byl až příliš bolestivý. Uspořádala oslavu i s dortem.

Suzanne Somers, kterou si diváci nejvíce pamatují jako kadeřnici Carol ze seriálu Krok za krokem, s rakovinou bojovala více než dvě desetiletí. V posledních měsících ale nemoc zaútočila silou, které herečka nedokázala ani s pomocí svého zdravého životního stylu vzdorovat. Manžel herečky Alan Hamel po jejím skonu popsal poslední okamžiky, které s ní strávil doma v posteli a uvedl, že v době, kdy už ztratila vědomí, by si bývala nepřála volat záchranku a odvézt do nemocnice. Suzanne tak odešla pokojně ve svém domě, a to jen den před svými narozeninami.

A právě tato příležitost spojila celou její rodinu, která se i přes tragickou událost rozhodla oslavu narozenin uspořádat a vzdát na ní hold milované Suzanne. Video z domácího setkání pak členové rodiny umístili na oficiální profil herečky na sociální síti. Na stole nechyběl do růžova laděný dort s nápisem Happy Birthday neboli krásné narozeniny a po zapálení svíček také všichni zazpívali. V popředí se v růžové košili objevil i manžel herečky, který na konci nedokázal skrýt své pohnutí, pronesl „we love you“ neboli milujeme tě a rukama si zakryl obličej.

V popisku k videu pak rodinní členové poděkovali veřejnosti za „příval lásky a náklonnosti“ pro Suzanne a nabídli jejím fanouškům, aby na web SuzanneSomers.com napsali komentáře o tom, jak jim usměvavá herečka ovlivnila život. Na hereččině profilu se pak den předtím vyjádřil i její jediný syn Bruce, kterého měla s Brucem Somersem. Ten dojemně popsal, co pro něj maminka znamenala, a popřál jí do nebe k narozeninám. ■