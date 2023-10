Česká influencerka byla od 17 let závislá. Oči jí otevřel až incident na protialkoholním

Až extrémní situace pomohla Anastázii Chomičové alias Satnady překonat závislost na alkoholu Super.cz

Tatérka a influencerka Anastázie Chomičová alias Satnady je známá ze sociálních sítí, Prostřena nebo také z organizace Clash of the Stars, kde ji čeká další zápas. Už před nějakým časem přiznala, že byla v minulosti několik let závislá na alkoholu, kterým zaháněla problémy.

„Šlo to ruku v ruce s mým mentálním zdravím, jsem z rodiny, kde psycholog a terapie neexistuje. Vnímá se to jako slabost, kdy se člověk nemůže cítit špatně. Tam byl problém, že jsem to převzala od svých rodičů a dlouho jsem neřešila svá traumata. Také jsem byla v komunitě lidí, kteří taky pili pro zábavu. Já jsem zjistila, že mi to nějakým způsobem pomáhá utéct od reality. Teď jsem ráda, že jsem utekla do alkoholu a ne, nedej bože, do něčeho jiného, alespoň na to jsem měla rozum,“ svěřila se Anastázie otevřeně v pořadu Superchat.

Z alkoholového začarovaného kruhu se jí podařilo utéct až v momentě, kdy si prožila jednu velmi nepříjemnou a extrémní chvíli - skončila v protialkoholové léčebně.

„Trvalo to dlouho, třeba od mých 17 do 22 let, což je pořádná doba, bylo náročné z toho vykolejit. Pak ale přišel extrémní incident, o kterém psala i spousta médií, kdy jsem skončila na protialkoholovém. Myslím, že je potřeba, aby člověk zažil ten extrém, kdy se mu otevřou oči. Dokud ten extrém nepřijde, tak si říkáte, že je to ještě v pohodě. Když se probudíte jako já ve tři ráno připoutaná k posteli v nějaké místnosti, panicky začnete ječet, nevíte, co se děje, tak se vám otevřou oči, že je to přehnaná situace,“ vysvětlila influencerka s tím, že už si skleničku dá jen jednou za čas.

„Ale jsem natolik ve strachu, že by se to zopakovalo, že vyloženě nemůžu přes tu hranici přejít. Na jednu stranu je to dobře, ale na druhou mě mrzí, že jsem to musela řešit tak radikálním způsobem. Nevychází to z mého klidu a pochopení, proč to tak je,“ prozradila tatérka, která stále aktivně navštěvuje i terapeuta.

„Terapeut sám o sobě nevyřeší vaše problémy, to řešíte vy. Ale položí vám nějaké otázky, které si možná nepoložíte. Obecně jsou věci, které si uvědomíte za delší dobu nebo třeba nikdy. Ten terapeut pomůže ten čas zkrátit a dobrat se k tomu výsledku. Na terapie chodím jednou týdně, je to pekelně drahé, ale za ty peníze to fakt stojí. Pomáhá mi to v kombinaci s tím, že pracuji sama se sebou,“ dodala Anastázie Chomičová. ■