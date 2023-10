Bezďácké chálky v Prostřenu, reality show i turnaj v kleci: Satnady o drastickém hubnutí i přípravě na zápas

Anastázie Chomičová alias Satnady byla hostem pořadu Superchat. Super.cz

Tatérka a influencerka Anastázie Chomičová alias Satnady se už podruhé utká na turnaji organizace Clash of the Stars. Její soupeřkou bude rapperka Playstation Princess.

V tomto případě si holky vůbec nesedly. „Nejdřív jsem myslela, že problém máme, pak nemohla říct ani slovo, potom mi zase dala pusu na ‚staredownu‘ (situace, kdy si zápasníci na stagi hledí z očí do očí - pozn.), pak na mě hodila boty. Já nevím, přijde mi to jako toxický vztah dnešní mládeže,“ řekla Satnady Super.cz v pořadu Superchat.

Anastázie měla k bojovým sportům blízko už od malička. Avšak až s organizací a prvním zápasem s Hanou Gelnarovou poznala náročný tréninkový a předzápasový dril na vlastní kůži. Dokonce musela zhubnout deset kilogramů. V polovině přípravy pak zjistila, že váha nejde dolů tak rychle, jak plánovala, a nevyhnula se komplikacím.

„Věděla jsem, že jsem v přípravě udělala spousty chyb, už jen co se týče odvodnění. Čtyřiadvacet hodin před zápasem, po shození váhy, jsem zjistila, že jsem naprosto nepoužitelná, a jako holku mě to zasáhlo úplně jinak než kluky, kteří se z toho dokážou stabilizovat daleko rychleji,“ svěřila se známá influencerka, která přípravu na druhý zápas výrazně změnila. „Už to není nic drastického,“ podotkla se slovy, že je také ráda za ženskou trenérku. Připravuje se s Míšou Dostálovou, která se v jednom ze zápasů také utká.

Satnady znají lidé nejen ze sociálních sítích, ale také z reality show Like House nebo z Prostřena. A dalším podobným zážitkům nechává dveře otevřené.

„Potřebuju další bizarní reality show. Like House byl zážitek na celý život. Prostřeno byl vtip, dělala jsem levné ‚bezďácké chálky‘. Všichni mi psali, že bych měla jít do MasterChefa, nakonec jsem se přihlásila do Prostřena a vzali mě hned. Myslím, že to nakonec byla dobrá komedie,“ dodala s úsměvem Anastázie Chomičová, která by do budoucna také ráda vydala knihu. V tomto případě by nešlo o autobiografii, ale psychologický román. ■