Spisovatel s nezaměnitelným smíchem se kvůli psaní na čas převtělil v ženu: Stopy to nezanechalo, je rád, že je chlap

"Je to příběh ze současné Prahy. Já vždycky píšu o světě, který znám, a situacích, které se mohou přihodit. Je to příběh o třech kamarádkách. Já jsem se vciťoval do ženského světa a hrozně mě to bavilo. Bylo pro mě osvěžení, že jsem se po různých mužských postavách pokusil vnímat svět jako žena. Bylo to takové dobrodružství," vyprávěl.

Stopy to na něm ale nezanechalo, na křest přišel v běžném mužském oblečení. "Jsem strašně rád, že jsem muž. Když jsem si představoval, že jsem holka, měl jsem potíže s tím, že všechny moje cíle byly příliš komplexní a bylo těžké jich dosáhnout. Pořád jsem toužil po harmonii, aby byli všichni v rodině spokojení, abychom byli v práci prima parta, chovali se k sobě hezky a člověk se těšil do každého prostředí, kam přijde. Jako chlap na tohle kašlu, tak to mám lehčí," prozradil a to, jak se u toho zasmál, byste si měli poslechnout v našem videu. Vyznal se i z citů ke svojí ženě, která ho při tvorbě podporovala.

Konkrétní předobraz tří žen, které jsou hrdinkami románu, prý neměl. Popřát mu přišla řada známých dam z řad starší generace jako Daniela Kolářová (77), Jana Krausová (69) a Zlata Adamovská (64), ale i z té střední či mladší, například Zuzana Kajnarová (41), Tereza Bebarová (48) či Michaela Maurerová (44). "Každou postavu jsem slepil z osmi nebo devíti různých kamarádek nebo známých, které dobře znám. Vypůjčil jsem si třeba jejich vztah k práci, rodině, dětem, sexu nebo jejich tělu, ale udělal jsem takový kompilát, aby to bylo pravdivé, ale uplácal jsem to tak, že jsem vytvořil ženu novou. Tedy tři nové ženy," uzavřel. A na to, kdo na křest ještě dorazil, se můžete podívat v naší fotogalerii. ■