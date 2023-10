Zamilovaná Světlana Nálepková kápla božskou o nové lásce: S přítelem je víc než rok, stále spolu ale nebydlí

Zamilovaná Světlana Nálepková kápla božskou o nové lásce. Super.cz

Když jsme se s herečkou potkali na křtu nové knihy Patrika Hartla Gazely, nejprve jsme ji pochválili, že má figuru právě jako tento elegantní sudokopytník. Světlana ještě zhubla, nemůže za to ale žádná dieta, ale třítýdenní trek v Tibetu, kde nebylo kromě rýže a nudlí, které už jí lezly krkem, co jiného jíst. O cestě nám vyprávěla v našem videu a prozradila, proč na ni vlastně nevzala přítele.

"To bych mu nemohla udělat, to by nedal, nevydržel. I já jsem měla co dělat, i když s nadmořskou výškou jsem to letos zvládala úplně skvěle, šli jsme pouť kolem posvátné hory, která je vysoká 5600 metrů. Zdeněk uvažoval o tom, že pojede, ale nakonec ta obtížnost a také komunistický režim v Číně, kam jsme překračovali hranice, ho odradily. Byla jsem ráda, že si to rozmyslel," řekla nám Světlana.

Společné zájmy, které jsou méně náročné, ale mají. "Já doufám, že ho ulovím na nějakou jinou, lepší a méně náročnou destinaci, protože bych byla ráda, aby se mnou cestoval. Už se mnou byl aspoň na Fuerteventuře. Občas hrajeme golf, máme rádi kulturu, výstavy, koncerty, divadla. Spolu jsme dali dohromady projekt Písně Hany Hegerové, který bude mít v sobotu premiéru," vypočítala Nálepková.

Vrátili jsme se i k tomu, kdy přítele poprvé vzala do společnosti, v červenci v Karlových Varech už nebyla jejich známost úplně čerstvá. "Bylo to až po roce známosti. On si to dřív nepřál, já taky ne. Nechtěla jsem, aby se zase psalo, jak jsem zamilovaná. Asi nám nedošlo, že když pojedeme do Varů, někdo nás tam odchytí, což byla naivita," svěřila se.

To, že zamilovaná je, je nám potvrdila. Se společným bydlením ale pár otálí. "Myslím, že jsme oba opatrní. Nemyslím, že je to úplně dobře být opatrný, ale zatím nám to takhle vyhovuje. Že jsme odděleně a máme každý svůj život. Uvidíme, co bude dál," uzavřela. ■