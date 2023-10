Sexy influencerka (53) dráždí parádní figurou. V posteli jsem měla už 800 chlapů, tvrdí

Andrea Sunshine Profimedia.cz

Londýňanka kromě jiného sdílí i svá cvičící videa a sledující obdivují, v jaké je formě. „Nikdy není pozdě na to stát se tím, kým chcete být,“ svěřila se svým obdivovatelům v jednom z posledních příspěvků. A nezdráhá se sdílet ani peprnější informace ze soukromí. Především ze svého sexuálního života.

Ačkoliv tvrdí, že jí už zakázali přístup na seznamky a je pro ni obtížné se seznámit jinde než online, vede prý velmi zajímavý sexuální život. Podělila se třeba o počet sexuálních partnerů, kteří jí měli projít postelí.

„V průměru je to asi 800. Plus minus,“ nechala se slyšet, jako by se nechumelilo. Neváhala také prásknout, že měla i víc milenců najednou. Sex ji prý udržuje mladou.

Sexuální partnery začala střídat jako ponožky ovšem až po rozvodu před 18 lety. Kromě toho je bisexuální a velmi ji přitahují krásné dámy. Takže má i z čeho vybírat. ■