Ve StarDance má pohlednou brunetku. A takhle to Prachař roztáčel v milostné scéně se svou krásnou ženou

Linda Rybová a David Prachař si střihli milostnou scénu v novém seriálu Revír Video: Televize Seznam

Kromě České televize jej budou pravidelně vídat také diváci Televize Seznam, a to od 17. října v seriálu Revír. Zdarma jej bude možné zhlédnout také od 18. října na Stream.cz.

Prachař v něm hraje válečného veterána a myslivce Rudu a před kamerou se potkal i se svou ženou Lindou Rybovou (47), ta ztvárnila motorkářku Terezu. Spolu si pak střihli velmi zvláštní milostnou scénu. Herečka uvedla, že s manželem hraje ráda, ale ne pár.

„Zvláštně se mi pak motá soukromí s prací a nesedí mi to. Ale v seriálu Revír je to něco jiného. Pár, který hrajeme, totiž hraje vlastně takové útržky z filmů, jakési parodie. S realitou to tedy nemá nic společného, scény jsou dost ujeté a není možné, aby se mi motaly s mým soukromým životem. V tomto ohledu to ale bylo velmi zábavné a bavilo nás to,“ svěřila Rybová.

Kromě Prachaře a Rybové se diváci mohou těšit také na Marka Taclíka, Jaromíra Dulavu, Jitku Sedláčkovou, Davida Matáska nebo Ondřeje Pavelku. ■