Za pár dní oslaví 80. narozeniny. Ještě bych rád zpíval, řekl nám Václav Neckář. Promluvil i o zdraví

Loni touto dobou měl ale daleko náročnější období. Nešťastně totiž upadl. Během pádu, za kterým stál i vysoký schod, si zvrtl levý kotník, se kterým měl problémy už od roku 2002, kdy ho postihla mozková mrtvice. Následně s kotníkem skončil v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Následky pociťuje dodnes.

„To má pořád, tu bolest nohy. Já říkám, že teď to bude jen horší. Musíme to nějak přežít to stáří. Vašek říká, že stáří je potupné, ale člověk se tomu nesmí poddat. Dokud člověk existuje, tak by měl něco dělat, a my se o to snažíme,“ řekl Super.cz jeho bratr Jan, který ho doprovází na důležité akce.

A jak se sám zpěvák aktuálně cítí? „Zatím to jde, snažím se, je to čím dál tím složitější,“ řekl nám. K osmdesátinám už dostal od kamaráda a spisovatele Pavla Hénika dárek. Vydal o něm knihu s názvem Šíleně veselý princ. Na jejím slavnostním křtu jsme si s bratry Neckářovými povídali.

Když se vrátíme k jeho kulatým narozeninám, co by si zpěvák aktuálně nejvíce přál? „Já bych docela rád ještě zpíval, když to lidi bude bavit,“ dodal optimisticky Václav Neckář. ■