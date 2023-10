Úplně nahá Jennifer Aniston (54): V seriálu si střihla možná nejodvážnější scénu kariéry

V seriálu spolu skončili v posteli poté, co spolu dělali rozhovor. Profimedia.cz

Fanoušci Jennifer Aniston (54) se v novém díle seriálu The Morning Show dočkají pořádně peprných okamžiků. Herečka si totiž ve třetí sérii střihla postelovou scénu, a to s o dva roky mladším kolegou Jonem Hammem.

Ve scéně Jennifer, která hraje televizní moderátorku Alex, měla dělat rozhovor s miliardářem Paulem Marksem (Jon Hamm) v jeho sídle v Hamptons. Po rozhovoru ovšem oba skončí v posteli.

Jon má s podobnými scénami poměrně četné zkušenosti především díky své roli v seriálu Mad Men. Ovšem i Jen se již ve druhé řadě tohoto seriálu z dílny Apple TV + musela před kamerami objevit bez svršků, a to když natáčela scénu ve sprše, během níž se zhroutila, když měla potíže v práci a zároveň bojovala s koronavirem.

Pro Aniston byla role v The Morning Show jednou z největších výzev, a to rozhodně ne kvůli tomu, že by musela jít s kůží na trh, ale především kvůli charakteru své postavy. Jen přiznala, že je to jedna z nejtěžších prací, jakou kdy přijala.

Minimálně však, co se její formy týče, může být Jennifer v klidu. Dodnes se pyšní stejně skvělou postavou jako v době natáčení Přátel. „Piju hodně vody, denně se hýbu, snažím se jíst čerstvé jídlo a spát, co nejvíc můžu,“ prozradila nedávno pro Fashion Boo herečka, která se rovněž našla v boxu. Trénink prý dokáže mít tak intenzivní, že jí stačí 20 minut místo hodiny. ■