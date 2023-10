Veronika Žilková neskrývala dojetí. Nečekaný dárek a polibek od režiséra

Veronika Žilková slavila narozeniny. FTV Prima

Kolegové ze seriálu ZOO na ni ale nezapomněli a přímo na place pro ni přichystali oslavu. „Jsem dojatá, pláču, protože jsem ještě nikdy na natáčení neslavila, nebo si to spíš nepamatuji,” řekla s úsměvem herečka.

„Žádnou oslavu ani přání jsem nečekala, protože jsem v seriálu ZOO poměrně krátce a také jsem dnešní narozeniny docela tajila. Co nedáte na Instagram, jako by nebylo. Dojalo mě to. Po klapce nastoupil štáb, přišli s dortem a pan režisér mi dal kytku v květináči. Dokonce s větou, že ví, že nemám ráda řezané, a to mě na tom dojalo asi to nejvíc, že jsem někomu, to je jedno, kdo to byl, stála za to, aby si zjistil, co mám ráda,“ pochvalovala si Žilková.

A proč nemá ráda řezané kytky? „Mám pocit, že se jim uřízne duše. Když mi někdo chce dát kytku, tak vždycky prosím, aby byla v květináči, ať na něj mám delší vzpomínku než jenom ten týden, kdy vydrží řezaná,“ vysvětluje Žilková, která přiznává, že narozeniny vůbec neslaví.

Výjimku udělala jen jednou. „Nikdy nepořádám oslavu. Jen jednu, ke svým šedesátinám. Tehdy jsme měli představení v Divadle U Hasičů. Předtím jsem žádné narozeniny neslavila. Nemám ráda oslavy, protože mám pocit, že vlastně ty lidi k tomu trošku nutím. Je to taková povinnost, přijít na narozeniny, ale já jsem u šedesátin měla zase pocit, že by to člověk měl udělat. Člověk tak přemítá, získá nějakou zkušenost a řekne si: Aha, tak těch 60 let jsem žila proto, abych přišla na to, že vlastně vím, že nic nevím, to byla oblíbená věta mojí maminky,“ nechala se slyšet seriálová Petra Hubáčková.

Herečka si pochvalovala dárek od své dcery Agáty, jež ji vzala do kina. „Agáta vždycky dává všem strašně moc drahý dárky, tak jsem řekla, že žádné nechci, jen jeden. Aby si na mě večer udělala čas a šly jsme do kina na film Barbie. Vezmeme si s sebou malé prosecco a budeme ho tajně upíjet,“ uzavřela. ■