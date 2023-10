Zlata Adamovská tančí životem po boku Petra Štěpánka: Nabídku do StarDance už počtvrté odmítla. Víme proč

Zlata Adamovská promluvila nejen o vztahu s Petrem Štěpánkem. Super.cz

Herečka Zlata Adamovská (64) sice usedla do poroty taneční soutěže Roztančené divadlo, ale aby se aktivně účastnila, už roky vytrvale odmítá. " Do StarDance mě oslovili už čtyřikrát. Naposledy před týdnem na další ročník. Se svými koleny a prasklými menisky to nedám ," řekla Super.cz herečka.

Raději tančí životem se svým partnerem Petrem Štěpánkem. "Ale i ve skutečnosti si někdy zatančíme, velmi výjimečně, když se ocitneme třeba na plese. Mám ráda jive, foxtrot a valčík samozřejmě miluju. Ráda se od Petra nechám vést, tak jako v životě," usmívala se.

To, že se jí podařilo i ve zralém věku najít velkou lásku, může být nadějí pro mnoho žen. "Věřím, že nám to vydrží už napořád. Máme se moc pěkně, vyhovujeme si a jsme šťastní. Myslím si, že život se má žít naplno až do jeho konce, nikdo nevíme, kolik máme času. Důležité je nepromarnit ho a užívat si ho," míní Zlata, která prozradila, že s třetím manželem se během vztahu nikdy nepohádali. "Pořád nás to spolu baví nejen v životě, ale i na jevišti," dodala. ■