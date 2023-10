Tvůrce Lásky nebeské a dalších romantických hitů si uměl počkat. Tajná svatba s osudovou ženou po třiceti letech vztahu

Richard Curtis a Emma Freud Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Tvůrce slavné romantické komedie Láska nebeská se svatbě paradoxně dlouho bránil. S přítelkyní žije od devadesátých let, ona sama ho o ruku žádala dvakrát. Svatební romantiky se ale dočkala až letos, Curtis do toho paradoxně praštil dvacet let od natočení slavné Lásky nebeské. Tedy filmu, který s vtipem odhaluje citová vzplanutí i chladnutí v období vánočních svátků, a ukazuje tak nejrůznější podoby lásky.

Curtis ani tak o své veselce veřejně nemluvil. Práskla to až jeho novomanželka, jež se prořekla během rozhovoru na literárním festivalu v Gloucestershire. „Emma se prořekla při rozhovoru s Richardem E. Grantem. Říkala, že už je čtyři týdny vdaná, jakmile to řekla, hned si přiložila prsty na rty a vydala legrační zvuk, který všechny rozesmál,“ citoval The Sun svůj zdroj. „Není divu, že o tom chtěla mluvit, však bylo po třiceti letech načase, aby se vzali,“ dodal.

Richard Curtis má na svém kontě nejen romantickou komedii Láska nebeská. Scénář mimo jiné napsal také k filmovým hitům Deník Bridget Jonesové, Notting Hill nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. On sám si ale na romantickou veselku rád počkal. A soudě podle toho, jak dlouho mu to s Emmou Freud klape, zjevně udělal dobře. ■