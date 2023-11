Václav Kopta promluvil o svých dcerách: Doma už má budoucího zeťáka

Václav Kopta promluvil o svých dcerách. Super.cz

„Je to z rodu takových postav, které jsem si střihnul v minulosti, je to na hranici tragikomiky, což se hraje moc hezky a nemusím moc tančit, což je také skvělé,“ svěřil se Václav Kopta, který kvůli zranění nakonec před začátkem taneční soutěže před pár lety odstoupil. „StarDance je, když kdekdo tančí. Byl jsem najat na činoherní roli. Mám pobavit, dojmout a nikoli riskovat, že by přijela záchranná služba,“ zavtipkoval herec, který má doma dvě dospělé dcery.

Díky mladší Janě už má doma i budoucího zeťáka, ze kterého je herec nadšený. „Zaplať Pán Bůh, už máme doma i jednoho prince. Je to muzikant, takže mám parťáka, je slušně vychovaný, není vegetarián jako naše holčičky," svěřil se herec, jehož dcery jsou pescetariánky. „Je to chlapec z Moravy, občas přiveze i klobásky a občas se objeví slivovice,“ svěřil se Václav Kopta, který si přítele své dcery nemůže vynachválit.

Že by starší Františku nebo mladší Janu nutil do vdavek, ale nehrozí. „Do toho nezasahuji, víte, jak to dnes mladý lidi mají, nikdy jsem je do ničeho nenutil a rozhodně je nebudu vydírat tím, že se tatínek těší na roli dědečka, je to jejich věc, a jak to osud sehraje, to nechávám na něm, a hlavně na nich,“ dodal herec. ■