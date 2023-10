Manžel Carol z Kroku za krokem dojemně popsal poslední okamžiky před úmrtím své ženy. Strávili spolu 55 let

Suzanne Somers a Alan Hamel Profimedia.cz

Hamel (87) v rozhovoru pro NBC News uvedl, že cítil, že se blíží konec. Dlouhé hodiny společně leželi v posteli, zatímco on se svou ženou neustále mluvil. Ona již nereagovala, až na jeden moment.

„Leželi jsme spolu v posteli a její dýchání bylo nepravidelné, mluvil jsem s ní celé hodiny. Nebyla tam žádná odezva s výjimkou toho, když jsem ji políbil, to odpověděla. A pak kolem páté hodiny ráno byla pryč,“ svěřil se s těžkým srdcem kanadský moderátor, producent a bavič, s nímž herečka známá díky seriálu Krok za krokem strávila více než půlstoletí. Onoho dne jí Hamel napsal také milostný dopis, který jí věnoval, a nahlas jí četl báseň.

Herečce byla poprvé diagnostikována rakovina kůže okolo jejího třicátého roku, v roce 2000 přišla krutá zpráva od lékařů, že u ní propukla rakovina prsu. Letos v létě se rakovina rozšířila. Pouhé tři dny před smrtí byla Somers u specialistů v Chicagu a zdálo se, že je vše na dobré cestě.

„Jedla a brala léky. A najednou nereagovala, nejedla a léky nebrala,“ dodal Hamel s tím, že přemýšlel, zda volat záchranku, ale věděl, že ona by si to tak nepřála a do nemocnice by jít nechtěla.

Pár prožil lásku doslova jako z románu, ve vztahu byli partneři úctyhodných 55 let, z toho 46 let v manželství. Své jediné dítě, syna Bruce Jr. (57), však herečka počala během prvního manželství s Brucem Somersem. S Hamelem mezi nimi vzplála vášeň během společného účinkování v pořadu The Anniversary Game, a přestože byl Hamel toho času ženatý, lásce se ubránit nedokázali. ■