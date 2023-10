Dojatá Karin Babinská kvůli nervům nespala: První reakce na manžela Krajča ve StarDance i slova o jeho tanečnici

Karin Babinská o účinkování Richarda Krajča ve StarDance i reakce na jeho taneční partnerku Super.cz

Velkou oporou mu byla na místě také manželka, spisovatelka a režisérka Karin Babinská, která byla z výkonu svého muže nadšená.

„Já jsem byla úplně nadšená, předtím jsem prožívala větší nervy než on. Nespala jsem, Ríša mě uklidňoval, že o nic nejde, že si jde zatancovat. Jsem přešťastná, líbilo se mi to, tak na tom dřel,“ svěřila se Karin Super.cz se slovy, že ji Richard až překvapil „Nečekala jsem nic, ale tím, že jsem to viděla, tak jsem věděla, jakým směrem jdou. Musím říct, že mě překvapil, bylo to ještě lepší, než jsem čekala,“ řekla.

Taneční partnerkou Richarda Krajča je Dominika Rošková, která už byla s celou rodinou dokonce v Dubaji, kde mají svůj druhý domov. Sama Karin Babinská řekla, že si s Dominikou padly do noty.

„Domča je skvělá, já ji miluji. Myslím, že jsme si našli novou kamarádku, je to takový dar, který nám ta soutěž rovnou přinesla. Mám pocit, že se známe léta, není tam takové to, že k nám do rodiny přišel někdo nový. Byli jsme společně na dvou, až bych řekla rodinných výjezdech a užíváme si to dohromady. Je to fajn,“ dodala Karin. ■