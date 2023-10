Jak se vám líbí? Kráska z Primy, která se po mateřské vrátila na obrazovky, ukázala v černých šatech své přednosti

Sandra Pospíšilová Foto: se souhlasem S. Pospíšilové

„Návrat na Primu byl velmi rychlý a taky úplně jiný, než jsem si ho představovala. V červnu se mi ozvali s konkrétní nabídkou vzniku úplně nového ekonomického pořadu. V září jsme si to definitivně potvrdili, i když bylo na přípravu málo času. Nicméně vše se díky maximálnímu nasazení celého týmu zvládlo, a tak se můžeme vídat každé úterý hned po zpravodajské hodině u pořadu Svět financí na CNN Prima News,“ svěřila se nám Sandra.

A jak tedy dává to, že vysílá v Praze a žije v Brně? „Vše se naštěstí daří zvládat dobře. Náš pořad se totiž vysílá jednou týdně, takže ráno zavezu děti do školy a školky a vyrážím do Prahy, kde je vše nachystané a večer živě vysíláme. A pak hned sedám do auta a jedu domů a ráno už jsem zase s dětmi. A v mezičase mi pomáhá manžel Pavel,“ svěřila se Super.cz Sandra, se kterou jsme si povídali na akci, kde se vyhlašovala nejlepší firma roku na jižní Moravě.

Večer si moderátorka nenechala ujít, protože s manželem také podnikají, a to v kosmetice. „Náš podnikatelský projekt vznikl díky osudovému setkání s paní doktorkou, která přes 40 let míchá kosmetiku pro renomované značky. Dala nám vyzkoušet krém, který vytvořila pro sebe a okolí podle svého nejlepšího vědomí. No a z něj mi doslova spadla brada. Bylo to úplně něco jiného než všechny krémy, které jsem měla možnost třeba i díky práci používat, a tak vznikl nápad založit vlastní kosmetickou značku,“ doplnila Sandra. ■