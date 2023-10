Otevřený rozhovor s Matějem Hádkem: Promluvil o strachu, který pociťuje od narození syna

Od narození syna se Matěj Hádek daleko víc bojí. Super.cz

Tréninky, nejprve v bazénu a pak na Slapské přehradě, už má za sebou od prvního natáčení. Potápěčský certifikát si ale neudělal, ani to nemá v plánu. "Pochopil jsem, že když to někdo umí, jak velká láska se z toho může stát. Já buď chodil po čtyřech po dně, nebo jsem letěl zadkem nahoru jako bójka. Oblek, říká se mu sucháč, s celoobličejovou maskou a plavat horizontálně a používat jenom nohy a vzduch na pohyb, protože ruce máte na práci, to pro mě nebylo za těch pár ponorů jednoduché. Měl jsem jen asi dva světlé okamžiky," vyprávěl během představení seriálu, který bude Prima+ uvádět od středy 18. října.

Odjet se potápět k moři neplánuje. "Je to těžká věc. Těch lidských činností, které jsou zábavné a vzrušující, je tolik. Já už si za svůj život čuchnul k mnoha takovým věcem, ale věnovat se jim tak, aby to přinášelo radost a bylo to relativně bezpečné, je poměrně časově náročné. Od střelby přes motorky až po to potápění. Do toho mám rodinu, takže to, bohužel, za jeden lidský život neobsáhnu. Ale jsem rád, že jsem si to aspoň zkusil, a ještě bych chtěl v rámci nějaké role vyzkoušet paragliding," míní.

V našem rozhovoru Hádek několikrát zmínil bezpečnost, což souvisí i se strachem o sebe, který cítí mnohem víc od chvíle, co se mu narodil syn. "Když už člověk nemyslí jen na sebe, je to přirozená věc," vysvětloval, že by opravdu kvůli adrenalinovým zážitkům nechtěl mít doma sirotka. A jaký je herec táta? "To se teprve uvidí, je ještě malý. Ale nechtěl bych, aby se mu do nadledvinek ukládal kortizol. To se děje stresem, který se přenáší z rodičů na děti. Všude se píše, že bychom dětem měli hlavně prvních šest let dávat lásku, aby potom měly z čeho brát," svěřil Matěj, který v našem videu prozradil, jak to má se zpěvem ukolébavek. ■