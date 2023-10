Dánský princ slavil 18: Přijela za ním celá řada princezen! Tohle jsou budoucí evropské panovnice

Následníci evropských trůnů na jednom místě... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Velkolepá galavečeře k příležitosti oslav princovy plnoletosti se konala v paláci Christiansborg. Nechyběli pochopitelně jeho rodiče, dánský korunní princ Frederik a korunní princezna Mary, ani babička, dánská královna Markéta II., které je už úctyhodných 83 let.

Princ Christian si se čtyřmi evropskými princeznami zároveň zapózoval na společné fotografii, čímž jeho oslava zdánlivě trochu připomínala námluvy jako za starých časů, kdy se konaly královské plesy za účelem seznámení mladých členů šlechtických rodů.

Ve skutečnosti se však jednalo spíš o pozoruhodný snímek zachycující pět budoucích evropských panovníků – princeznu Estelle ze Švédska (11), princeznu Ingrid Alexandru z Norska (19) i stejně starou princeznu Catharinu-Amalii z Nizozemska. Nejstarší princeznou pak byla Elisabeth z Belgie (21). Všechny se usmívaly po boku oslavence a jejich mužského protějšku z Dánska, který v černém smokingu s bílou košilí a motýlkem působil noblesně.

V minulosti by tomu ale nejspíš bylo úplně jinak. Během uplynulých třiceti až čtyřiceti let mnoho monarchií po celé Evropě změnilo pravidla o nástupnictví na trůn nazývaná rovná primogenitura, což znamená, že nejstarší dítě panovníka dědí trůn bez ohledu na pohlaví. Mužští dědici už tak nejsou upřednostňováni, jako tomu bylo dřív. Princezny Estelle, Alexandra i Elizabeth přitom všechny mají mladší bratry, a tak pokud by se narodily o pár desítek let dřív, nejspíš by se trůnu nedočkaly. ■