Tělo o čtyřicet let mladší ženy: Jitka Asterová (63) má figuru jako nikdy. Tleskaly jí i její děti

Jitka Asterová předvedla dokonalou figuru. Super.cz

Když na parket vyrazila v dokonalé choreografii skupina osmi tanečnic, nikdo nepoznal rozdíl mezi mladinkými dívkami a o čtyřicet let starší herečkou Jitkou Asterovou (63). A to nejen, co se pohybu týče, ale také pokud jde o postavu. Takovou figuru snad Jitka nikdy neměla.