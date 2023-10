Po čtyřech porodech má neskutečně vyrýsované břicho: Zdeňka Žádníková (48) ho odhalila v extrémně odvážném modelu

Zdeňka Žádníková předvedla vyrýsované břicho v odhaleném modelu. Super.cz

To je tedy figura! Všem divákům finálového večera soutěže Roztančené divadlo spadla brada, když viděli druhé vystoupení herečky Zdeňky Žádníkové (48). V extrémně odvážných šatech předvedla neskutečně vyrýsované břicho. A to čtyřikrát rodila.

"Teď nedokážu mluvit ani v souvětích, jsem úplně vyšťavená," reagovala napřed herečka na naše otázky, jak k takovému tělu přišla, těsně po náročném tanečním výkonu, jehož část můžete vidět v našem videu.

"Jednak je v tom genetika a pak mám tu nálepku biožena. Dávám si pozor na to, co piju a jím, to někdy stačí. Člověk nemusí trávit dlouhé hodiny v posilovně, trápit se a mučit se, když se ke svému tělu chová milosrdně," upřesnila pak.

Tréninky na taneční soutěž ovšem určitou formou posilovny byly. "Nesmírně. A jsem šťastná, že jsem měla úžasného dvacetiletého chlapečka, který mě unesl," byla nadšená ze svého tanečníka Kryštofa Pallase, s nímž chce vystoupit znovu minimálně jednou 10. prosince na zámku na Dobříši, kde bude mít benefiční koncert nadačního fondu. ■