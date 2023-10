Herečka Jana Stryková odstoupila kvůli osobním problémům: Na tanečním parketu ji musela zastoupit kolegyně

Pavlína Štorková musela zastoupit kolegyni Janu Strykovou. Super.cz

Jana Stryková měla zastupovat divadlo Studio DVA, ale odstoupila kvůli osobním problémům. Podle informací Super.cz jde o vztah s partnerem Matějem Matuškou, vnukem Waldemara Matušky (✝76), s nímž má syna Jáchyma.

"Byla to výzva a chuť to zkusit. Asi jsem to nijak neřešila, když mi pořadatelé zavolali, jestli bych nemohla. Termíny se sešly, takže jsem řekla ano," řekla Super.cz Pavlína Štorková, herečka Národního divadla. Ta kolegyni více než důstojně nahradila i přes zkrácený termín zkoušek.

"Já už jsem předtím nějakou dobu s Janou trénoval, ale tak nějak to dopadlo," krčil rameny tanečník Adam Kormoš, který si musel rychle zvyknout na novou partnerku. "Musel jsem to nějak vzít, šel jsem dál. To, že přistoupila Pavlína, mě víc nakoplo a dali jsme to dohromady za čtrnáct dnů. Byla úžasná a jsem moc rád, že jsem s ní tuhle show mohl zažít," uzavřel. ■