Sexy Veronika Lálová na StarDance: V oranžových šatech vystavila své nohy a poutala pozornost hlubokým výstřihem

Veronika Lálová a David Svoboda nechyběli na prvním přímém přenosu StarDance. Super.cz

„Přišli jsme zavzpomínat, musím říct, že z pozice toho diváka je to moc hezké,“ svěřila se Super.cz Veronika. „Je to pohodička, bez stresu, jenom zábava,“ řekl nám olympionik s tím, že už si toho příliš nepamatuje. „Vzpomínky na kroky už jsou opravdu pryč, to už bych teď nedal. Ale vzpomněl jsem si na tu atmosféru, co jsme prožívali každou sobotu,“ prozradil nám sportovec, který ve StarDance skončil na třetím místě.

Veronika Lálová jako vždy prozářila taneční parket. Na slavnostní večer oblékla oranžové šaty s odvážnými detaily. V šikmém výstřihu dala nahlédnout do svého dekoltu. V šatech s vysokým rozparkem pak předvedla své tancem vyrýsované nohy. Lálová se tanci věnuje neustále, a dokonce opět plánuje cestu do milované Brazílie.

„Za týden odjíždím do Brazílie, trochu jsem pokročila a už dělám zájezdy. Takže tančím a budu dělat průvodce, krásně se to vyvinulo a já se na to těším,“ prozradila nám tanečnice, která po boku Davida Svobody stále občas vystupuje. „Občas tančíme, musíme si to naplánovat, mám míň času a už si to moc nepamatuji, takže musíme přehodnotit, jestli to ještě dává smysl,“ prozradil David Svoboda s obavami. „Ale jo, my si to natrénujeme a už nemusím být tak tvrdá jako ve StarDance, takže člověk si to může už jen užít,“ dodala Veronika. ■