Na krátké sexy šatičky není zvyklá. Tereza Mašková bodovala ve StarDance, na parketu předvedla štíhlé tělo

Tereza Mašková byla ze svých prvních šatů nadšená.

Zpěvačka Tereza Mašková (27) v prvním kole StarDance zazářila v růžovém modelu. Do barvy jejích vlasů se sladil i její tanečník Daniel Kecskeméti, se kterým zatančila energickou cha-chu. Kostýmu se mladá hudebnice ze začátku celkem bála.

V jejím šatníku totiž podobně odvážné modely chybí. „Trochu jsem se bála těch šatů na cha-chu, protože nejsem zvyklá na krátké šaty a není to v mém šatníku běžné. Ale myslím, že to vymysleli krásně, protože zakryli vše, co jsem chtěla, a cítím se v nich moc dobře,“ svěřila se Super.cz zpěvačka po prvním přímém přenosu.

Od poroty taneční pár získal 18 bodů, a přestože zpěvačku před začátkem trápila obrovská tréma, na parketu nakonec nebylo nic znát. „Určitě mi spadl kámen ze srdce, cítím se dobře, ale nervózní jsem byla, dlouho jsem takovou nervozitu neměla, byla hodně silná,“ prozradila nám zpěvačka, která už se těší na druhý soutěžní večer.