Karlos Benda o ženské kulturistice: Zaslouží si obrovský respekt za to, že obětují i ženskost

Karlos Benda o kulturistice, kterou dělal 15 let: Co musí obětovat ženy, je neuvěřitelné.

„Na soutěžích jsem se umísťoval ne proto, že jsem byl největší, ale uměl jsem se vysekat. Na závodech jsem měl třeba čtyři procenta tuku. V České republice se kulturistou prakticky živit nedá, což mi vadilo. Za přípravu jsem dal spoustu peněz, a ty pak dostaneš medaili, pohár, protein a jdeš domů. Já ten sport miluji, ale člověk tam jenom tratí,“ svěřil se Karlos Benda, který je aktuálně velkou hvězdou organizace Clash of the Stars.

Ač se Karlos aktuálně intenzivně věnuje bojovým sportům, tak právě kulturistiku vnímá jako nejtěžší sport na světě.

"Kulturistiku jsem dělal 15 let. MMA dělám rok a půl. Stojím si za tím, že je kulturistika těžší. MMA má strašně těžké tréninky, samotný zápas je velmi náročný, ale kulturistika je nejtěžší sport na světě z toho důvodu, že ji musíš dělat 24/7. Měsíc do závodů jsem jedl kilo masa denně, rýži, trošku tuků a zeleninu. Nic jiného a každý den. Ráno vstaneš, jsi unavený, ale jdeš na trénink, pak dáš ještě kardio. V MMA můžeš vypnout, a i když děláš váhu, tak tam máš volné dny, což je k nezaplacení, o to víc si toho cením. Teď mám pohodu, sice mám striktní stravu, ale večer si dám něco, co mám rád, což v kulturistice nešlo,“ vysvětlil.

Zejména náročnou cestu mají ženy, které se věnují kulturistice. U nás patří mezi nejznámější české kulturistky Kateřina Kyptová nebo Věra Mikulcová.

„Kulturistky si zaslouží obrovský respekt za to, co ony tomu obětují, bohužel i tu ženskost. Ale je to jejich volba a cesta. Ta dřina, kterou podstupují, je největší ze všeho. Řeknu to hrozně, ale u žen je to o to horší, že jsou kvůli hormonům odsouzené k tomu, aby neměly takovou svalovou hmotu jako muži. Žena, aby měla takovou postavu, tak to přirozeně nejde. To, co musí obětovat i kolem, je neuvěřitelné,“ dodal Karlos Benda. ■