Hvězda Clashe Karlos Benda jde do zápasu se třemi bizarními soupeři: Bijec by chtěl do klece i Rytmuse

Karlos Benda byl hostem pořadu Superchat. Super.cz

Karlose Bendu čeká pod organizací Clash of the Stars už čtvrtý zápas. Na šestém turnaji se utká hned se třemi soupeři a za plných pravidel MMA.

„Kluci asi využili toho, že jsem v organizaci nejvyzývavější člověk, a tak vymysleli takovou ptákovinu. Ze začátku se mi to vůbec nelíbilo, měl jsem mít nějakého sportovce s bojovou minulostí, takže to pro mě bude výzva,“ svěřil se Karlos Benda pro Super.cz.

Jeho nejvýraznějším soupeřem bude „kudlanka“. Tedy údajný mistr kong-fu Dolari Plzňako.

„Pokud se k němu dostanu, tak se na něj pokusím být hodný, už je to takový děda. Pokusil bych se ho ukončit třeba uškrcením. Nechám ho vyblbnout, ať ukáže ty svoje kung-fu věci a pak ho lisknu, a to bude všechno,“ řekl s úsměvem oblíbený zápasník Clash of the Stars, který se dále utká s bodyguardem Ladislavem Tišerem a rapperem Maďarem Danem.

Doposud nejvýraznější boj svedl Karlos Benda na pátém turnaji, kdy se popral s Diegem Kotlárem, se kterým měl vyhrocený osobní spor, a vyhrál. „Tam byl problém, že mi vadily urážky na mou rodinu, psy a podobně. Já jsem ho chtěl fyzicky napadnout, ale samozřejmě mám mozek a vím, jak se mám chovat, a nedovolil jsem si to. Ale bylo to pro mě těžké,“ řekl s tím, že jakékoliv spojení s Diegem odřízl.

Zápasníci Clash of the Stars se setkávají s urážkami nejen od svých soupeřů, ale také od fanoušků organizace. Sám Karlos se zatím nikdy nedostal do nepříjemné situace třeba na ulici, avšak na sociálních sítích občas lítá výhrůžka za výhrůžkou. „Na sociálních sítích píšou lidé z různých profilů hrozná zvěrstva, vyhrožují a píšou hrozné věci. To k tomu bohužel patří, na sociálních sítích je tohle bohužel normální, ale v reálném světě jsem se s tím nesetkal,“ prozradil Karlos.

Pokud jde o jeho vysněného soupeře, tak by jím byl rapper Patrik Vrbovský alias Rytmus (46).

„Nejdřív jsem si z toho dělal srandu, protože jsem měl dva Kotláry, teď mám tři borce za sebou a že budu chtít toho hlavního „bosse“. Byla to jen sranda, ale Rytmus Clash sleduje, sdílel si také jednoho z mých vyzyvatelů. Shodou náhod jsme si nedávno psali a poslali si pár hlasovek. Clash by ten zápas samozřejmě chtěl. Já bych se tomu rozhodně nebránil. Nic proti němu nemám, je to super člověk. Nepotřebuji soupeře, proti kterému bych něco měl,“ dodal známý sportovec, který změří své síly se třemi soupeři už 28. října. ■