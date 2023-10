Jan Cina poprvé promluvil o rozchodu s Petrem Vančurou: Je to jízda pro nás oba, přiznal

Jan Cina, Petr Vančura Herminapress

„Je tomu tak už rok. Jsem single,“ uvedl na Instagramu se slovy, že si s Honzou neudělali nic špatného a zůstávají přáteli.

K rozchodu, který proběhl už před rokem, se vyjádřil také Jan Cina.

„Dobří lidé, tahle fotka byla v mých představách vždy trochu jako adept na svatební oznámení a lup, je to rozchodový oznámení. Život je život. Před rokem a kus jsem pocítil a řekl nahlas sobě i Peťovi, že je konec. Od té doby je to jízda pro nás oba, stejně jako to byla jízda 16 společných let před tím. Teď se ale snažíme řídit každý sám. Přesto jsme a asi vždy budeme součástí toho druhého. Děkuji ti,“ uvedl oblíbený herec a zpěvák se s tím, že už bylo na čase jít s pravdou ven.

„Tohle ‚veřejný oznámení‘ je v něčem zvláštní, říkám si, proč něco takhle osobního, křehkýho a intimního sdílet s často cizími lidmi, ale je to asi nutný. Nechceme dál vymýšlet vyhýbavý odpovědi nebo prostě lhát. A je to asi součást celýho tohohle procesu. Děkujeme za respekt a pochopení. Přeju lásku, jak k sobě samým, tak k druhým – všem,“ dodal Jan Cina. ■