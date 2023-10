Konec vztahu po 15 letech: Jan Cina a Petr Vančura se rozešli. Rok to tajili

Petr Vančura oznámil rozchod s Janem Cinou na sociálních sítích. Michaela Feuereislová

„Je tomu tak už rok. Jsem single! Oh Gándý! Tak si zkouším život v týhle nový tónině. Moc to neladí, ale je to intenzivní – tak, jak to život umí. Oh máj Gándý… Tak tohle je můj coming out. Ufff,“ napsal filmový a divadelní herec Petr Vančura s tím, že s Honzou zůstávají přáteli.

„Nic zlého jsme si neudělali. Mám ho stále rád. Možná tímhle zas instagramově ožiju a shodím kus žalu z útesu, nebo ho dám piraňám, který mám mražený ve vaně,“ uvedl herec k příspěvku, ve kterém zazpíval krátkou píseň na téma rozchodu. „Nevím, jak to dám, jdu životem sám. Jsem single,“ zpívá.

Jan Cina si své soukromí střeží. Když se ho redakce Super.cz nedávno na vztah v souvislosti s možnou svatbou s Petrem Vančurou ptala, v odpovědi nedal nic znát. Pouze přiznal, že se o veselce přirozeně bavili, avšak nebyla na pořadu dne. ■