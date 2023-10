Marek Adamczyk reaguje na první tanec své krásné manželky Evy ve StarDance: Slova plná dojmů a lásky

Marek Adamczyk věnoval své manželce Evě krásná slova Super.cz

„Cítím se dobře, jsem rád, že už to máme za sebou. Myslím si, že to proběhlo skvěle a už z těch generálek jsem měl pocit, že to bude opravdu stát za to u nás všech,“ svěřil se Marek Super.cz těsně po prvním televizním přenosu. „Ty tréninky už byly dlouhé, už se to natahovalo a bylo potřeba to odpálit. Jsem s tebou spokojená,“ dodala Lenka.

Marek Adamczyk letos patří mezi favority soutěže. Stejně jako jeho manželka Eva Adamczyková (30), která hned první večer vybojovala první místo, byť dělené (s párem Richard Krajčo a Dominika Rošková). Jak se herci na svou ženu, a zároveň "rivalku" koukalo?

„Mně se na Evu vždycky dívá velmi dobře a byl jsem nadšený. Musím říct, že si to velmi užila. Všechno, co do toho chtěli dát, tam dali a ty body si zasloužili. Bylo to krásné,“ podotkl se slovy, že se jejich domácnost aktuálně nese zejména v duchu tance.

„Ukazujeme si záběry z tréninků a hodně se o tom bavíme. Je to u nás teď taková StarDance domácnost. Zatím nebyl důvod dělat si nějaké rozporuplné názory, teď se to možná začne trošku víc vyostřovat. Ale myslím si, že vlastně nebude důvod,“ dodal s úsměvem. ■