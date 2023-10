Vavřinec Hradilek jako největší překvapení StarDance: Tanečnice přiznala zaškobrtnutí i nejistou zvedačku, divačky se rozplývají

Kajakář Vavřinec Hradilek ve StarDance hned poprvé zabodoval. Popsal první pocity. Super.cz

Vavřinec Hradilek je pro diváky vůbec největším překvapením, stejně jako pro odbornou porotu. I proto se umístil v první polovině nejlepších tanečníků večera.

„Je to taková úleva i štěstí. Celý den jsem si užil, protože je to nová zkušenost,“ svěřil se Vavřinec Hradilek Super.cz krátce po přenosu s tím, že ho kladné hodnocení odborné poroty potěšilo.

„Byl jsem při zemi a pořád zůstávám. Vždycky jsem se díval na všechny páry, které tančily, jak v průběhu tréninku, tak během generálek, a říkal jsem si, že je to úlet, ty jsou jinde. Myslím si, že všichni tančili perfektně. První večer je asi náročný také pro porotu a nastavení laťky. Myslím si, že jsme měli i trošku štěstí, že jsme tancovali v závěru,“ řekl.

Kateřina Bartuněk Hrstková je s tanečním výkonem také spokojená. Přesto přiznala, že na parketu proběhlo několik chybiček, o kterých Vavřince hned informovala.

„To já už jsem mu vytkla. Zaškobrtli jsme, když jsme jeli podél dlouhé stěny, pak i vstup do druhé zvedačky byl trošku nejistý, ale jinak super. Zbytek se fakt povedl,“ prozradila s úsměvem. „Za poslední dva tři týdny se nám to nestalo. Vždycky to tam vyšvihneme a dneska to nevyšlo,“ dodal český sportovec. ■