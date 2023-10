Krajčo a Rošková odrovnali diváky StarDance tancem i kostýmy: Krásná tanečnice oblékla nejodvážnější minišaty

Richard Krajčo a Dominika Rošková odrovnali publikum: Slova o odvážných kostýmech i zdravotních komplikacích Super.cz

„Jsem nadšený, jsem rád, že to máme za sebou. Nejvíc nervózní jsem byl z toho, že jsme vystupovali poslední. Během tance jsem si často stěžoval, že Dominika vymýšlela těžkou choreografii a teď po tanci ji musím moc pochválit, že to takhle udělala,“ svěřil se Richard Krajčo Super.cz krátce po přenosu. „Včera mi na generálce řekl, že jsem to přehnala. Tak jsem s tím šla s těžkým srdcem spát,“ dodala tanečnice Dominika s úsměvem.

Na slavnostní zahájení zvolili i nejodvážnější outfity. Herec a zpěvák odhalil hruď a krásná Dominika zářila v červeném dvojdílném kostýmu. Nejenže se fanoušci zřejmě mohou těšit na další „módní“ pokoukání, ale Richard je z kostýmů tak nadšený, že už si jich pár objednal domů. „Jsem nadšený, zkoušel jsem si několik dalších a už jsem si objednal některé i domů. Myslím, že moje žena bude také nadšená,“ prozradil.

Avšak tanec s sebou nenese jen to krásné. Dřina na trénincích se u Richarda a Dominiky projevila i bolestivými následky a lehkou zdravotní indispozicí. „Už jsem přišel o nehty na palcích, takže mě už asi máloco překvapí. Samozřejmě ještě mohou přijít kolena nebo něco dalšího, tak uvidíme,“ řekl oblíbený herec a zpěvák. Naopak jeho taneční partnerku už stihla skolit nemoc „Já jsem byla poslední měsíc trošku nemocná, protože jsme asi dost trénovali. To ostravské tempo je fakt řádné, ale jinak je všechno dobré,“ dodala. ■